Veranstaltungen

Die Redaktion einer wandert zur FernUniversität in Hagen: Neue Herausgeber der interdisziplinären „Zeitschrift für Rechtsphilosophie“ (ZRPh), die sich an Philosophinnen und Philosophen, Juristinnen und und Juristen wendet, sind die beiden FernUni-Professoren Thomas Sören Hoffmann und Stephan Stübinger. Die 2003 von Heinrich Wilms gegründete Fachzeitschrift erscheint jetzt mit dem Zusatz „Neue Folge“.

Daher findet am 9. und 10. Februar 2017 an der FernUniversität in Hagen eine Fachtagung „Zur Relevanz der Rechtsphilosophie“ statt, auf der sechs der neu nominierten Beiratsmitglieder Positionen insbesondere zur rechtsphilosophischen Strafbegründung, aber auch zu anderen rechtsphilosophischen Themen zur Diskussion stellen werden. Drei Vorträge werden einen philosophischen, drei weitere einen juristischen Schwerpunkt haben.

Das Programm und weitere Informationen sind unter http://dgphil.de/uploads/media/1484047171-Prof.-Dr.-Thomas-Soeren-Hoffmann.pdf zu finden.