Veranstaltungen

„Polarisierung und politische Partizipation“

Vortragsreihe „wissenschaftsgespräche“

Wann: 15.02.2017 um 16:00 Uhr Wo: Seminargebäude der FernUniversität, R. 1 - 3, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen, Referent/-in: Dr. Tuuli-Marja Kleiner ( Lehrgebiet Politikwissenschaft I: Staat und Regieren )

Veranstalter: Dr. Tuuli-Marja Kleiner, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Auskunft erteilt: E-Mail an Dr. Tuuli-Marja Kleiner



Die individuelle politische Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern wird von Bedingungen ihrer sozialen Umgebung beeinflusst. Eine Spaltung politischer Einstellungen in unterschiedliche „Lager“ kann eine solche Umweltbedingung darstellen. Bislang ist jedoch wenig darüber bekannt, ob die Polarisierung von Einstellungen Individuen dazu mobilisieren kann, sich politisch zu beteiligen. In dem Vortrag in der Reihe „wissenschaftsgespräche der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften“ wird daher der Frage nachgegangen, ob eine Polarisierung hinsichtlich politisch aufgeladener Themen (Homosexualität, Zuwanderung, Europäisierung, soziale Ungleichheit) Einfluss darauf hat, ob Bürgerinnen und Bürger sich beispielsweise häufiger an Demonstrationen beteiligen, Kontakt zu Politikern aufnehmen, eine Petition unterschreiben oder politischen Aktionsgruppen anschließen. Mit Hilfe quantitativer Analysen können entsprechende Mobilisierungseffekte aufgezeigt werden.