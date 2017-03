Veranstaltungen

PARS-Workshop 2017

Fachtagung

Wann: 04.05.2017 - 05.05.2017 Wo: Informatikzentrum (IZ) der FernUniversität in Hagen, Universitätsstr. 1, 58097 Hagen, Raum F09 (Erdgeschoss)

Veranstalter: Prof. Dr. Jörg Keller, Lehrgebiet VLSI und Parallelität Auskunft erteilt: E-Mail an Prof. Jörg Keller



Die Fachgruppe PARS befasst sich in der Gesellschaft für Informatik mit Parallel-Algorithmen, -Rechnerstrukturen und -Systemsoftware. Ihr Sprecher ist seit sieben Jahren Prof. Dr. Jörg Keller, Leiter des Lehrgebiets Parallelität und VLSI an der FernUniversität in Hagen. Er erwartet ca. 30 Teilnehmende aus dem deutschsprachigen Europa bei der Veranstaltung. Nicht zuletzt bietet sie den Teilnehmenden die Möglichkeit zum informellen Austausch und sich etwa gegenseitig auf Förderprogramm aufmerksam zu machen oder Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Die PARS-Fachgruppe interessiert sich für Forschungen zur Hardware, zur Software und dem Betrieb von Parallelrechnern (dazu gehören auch die Prozessoren in Smartphones). Der diesjährige Workshop ist der 27.. Um den Nachwuchs schon in einer sehr frühen Phase zu fördern, wird – jetzt zum elften Mal – der PARS-Nachwuchspreis ausgeschrieben. Studierende können bei der Tagung ihre Abschlussarbeit, Promovendinnen und Promovenden ihre Dissertation in einem weniger formalen Rahmen vorstellen als bei internationalen Tagungen.

Fachlich interessierte Externe sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, die Gebühr beträgt 100 Euro.