Veranstaltungen

Advances on 1-planar graphs

Vortrag

Wann: 03.07.2017 um 14:00 Uhr Wo: FernUniversität, TGZ-Gebäude, Raum E408 (4.Etage), Universitätsstr. 11, 58097 Hagen Referent/-in: Dr. Fabrizio Montecchiani (University of Perugia, Italien)

Dr. Fabrizio Montecchiani (University of Perugia, Italien): PostDoc an der University of Perugia in Italien. Im Jahr 2014 hat Dr. Montecchiani seinen Doktortitel in Computer Engineering an der gleichen Universität erlangt. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Graphenzeichnen, Algorithmischer Geometrie und Algorithm Engineering.

Einführende Worte / Moderation: Dr. Philipp Kindermann (Lehrgebiet Theoretische Informatik) Veranstalter: Prof. Dr. André Schulz, Lehrgebiet Theoretische Informatik Auskunft erteilt: E-Mail an Dr. Philipp Kindermann (Lehrgebiet Theoretische Informatik)



Der Bereich des Graphenzeichnens ist ein recht junges Teilgebiet der theoretischen Informatik und in der Schnittmenge von Graphentheorie und Algorithmischer Geometrie angesiedelt. Es behandelt dabei das Problem, Algorithmen zum automatischen Erzeugen von Graphenvisualisierungen zu finden. Das Ziel ist es, eine “gute” Zeichnung zu finden, was durch unterschiedliche Kriterien gemessen werden kann; zum Beispiel durch die Anzahl der Kreuzungen zwischen Kanten oder durch den Platzverbrauch. Dr. Montecchiani setzt sich hauptsächlich mit dem schweren Problem auseinander, nicht-planare Graphen anschaulich zu zeichnen. Nicht-planare Graphen sind solche, die man nicht kreuzungsfrei zeichnen kann.

Es gibt unterschiedliche Ansätze, dafür zu sorgen, auch für solche Graphen gute Zeichnungen zu kriegen, zum Beispiel indem man Kreuzungen nur mit großen (oder sogar nur rechten) Winkeln erlaubt. Um das Problem etwas einzudämmen, betrachtet man häufig gewissen Graphenklassen, die zwar Kreuzungen haben können, aber nicht zu viele; zum Beispiel Graphen, die man so zeichnen kann, dass jede Kante höchstens einmal gekreuzt wird (1 planare Graphen). In den meisten Fällen ist es schon schwer, für einen gegebenen Graphen zu erkennen, ob er eine solche Zeichnung zulässt. Daher ergeben sich natürliche graphentheoretische Fragestellungen zu Themen wie Charakterisierung, Erkennung, Kantendichte und Färbungszahl der Graphen. Dr. Montecchiani möchte in seinem Vortrag auf diese Eigenschaften eingehen und diverse Visualisierungsmethoden vorstellen.

Beschreibung auf Englisch