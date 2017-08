Veranstaltungen

In seiner englischen Präsentation informiert Prof. Glöckner über die Open-Science-Bewegung, die versucht, Fehlentwicklungen (z.B. mangelnde Replizierbarkeit publizierter Ergebnisse, selektive Darstellung von Methoden und Ergebnissen oder im Nachhinein generierte Forschungshypothesen) in der Forschung entgegenzuwirken. Prof. Glöckner wird dabei insbesondere auf die Open Science-Initiative am Institut für Psychologie der FernUniversität in Hagen eingehen.

Der Vortrag findet im Rahmen des 6. Postdoc-Tagungsworkshops Sozialpsychologie statt.