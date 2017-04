„Blick hinter die Kulissen“ werfen bei 2. Hagener Soziologietagen

[ Hagen]

Termin: 05.10.2017 - 08.04.2017

Um jenseits von Studieninhalten und Formalitäten zu erfahren, was sich hinter den Kulissen der Hagener Soziologie verbirgt, sind Interessierte eingeladen, in erster Linie Studierende.

Ort: Campus der FernUniversität in Hagen

Die Veranstaltungen beginnen am Donnerstag, 5. Oktober, um 18 Uhr und enden am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr. Das ausführliche Programm folgt in Kürze!

Einen Rückblick auf die 1. Hagener Soziologietage finden Sie hier.

Die Teilnahme an den Hagener Soziologietagen ist kostenfrei. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 20. September über diesen Link möglich.