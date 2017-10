Veranstaltungen

Legal Implications of Brexit

[ Hagen]

Termin: 08.11.2017 - 09.11.2017

Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler aus Deutschland, Spanien, Vereinigtem Königreich und USA diskutieren in der englischsprachigen Veranstaltung Brexit-Auswirkungen.

Ort: FernUniversität in Hagen, Informatikzentrum, Räume D05 und D06, Universitätsstr. 1, 58097 Hagen

Beginn: 09:00 Uhr

Der angekündigte Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union – der sogenannte „Brexit“ – stellt eine der größten Krisen für die Stabilität und Entwicklung der Europäischen Union dar. Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler aus Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA werden am Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. November, an der FernUniversität in Hagen im Rahmen der Tagung „Legal Implications of Brexit“ über die möglichen Auswirkungen diskutieren.

Die englischsprachige Veranstaltung ist eine Kooperation des European Distance Education in Law Networks (EDELNet), der Open University UK und des Instituts für Internationale Rechtsbeziehungen (IRB) an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität. Zusammen mit der niederländischen Open Universiteit und der spanischen UNED gehört die Rechtswissenschaftliche Fakultät zu den Gründern des EDELNet.

Das Tagungsprogramm und alle Informationen zur Anmeldung finden Sie hier. Rückfragen bitte per Mail an juan.garciablesa@fernuni-hagen.de. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben.