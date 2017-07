Veranstaltungen

Grundbegriffe und -phänomene Edith Steins

Fachtagung

Wann: 24.11.2017 - 25.11.2017 Wo: Seminargebäude der FernUniversität, Universitätsstraße 33, 58097 Hagen, Räume 1 und 2

Veranstalter: Dr. Marcus Knaup (FernUniversität in Hagen, Institut für Philosophie) und Prof. Dr. Harald Seubert (Staatlich anerkannte Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, Hochschule für Politik in München). Auskunft erteilt:

Philosophische Fragen und Leitgedanken Edith Steins (1891–1942) sollen im Rahmen einer international besetzten Tagung diskutiert werden, die am 24. und 25. November an der FernUniversität in Hagen stattfindet: Es geht um „Grundbegriffe und -phänomene Edith Steins“. Zu denken ist etwa an ihren Begriff von „Leib“, „Personalität“ und „Frausein“, aber auch an ihr Verständnis von Phänomenologie und ihre eigene Positionierung innerhalb der phänomenologischen Bewegung.

Im Rahmen der Tagung wird das Edith-Stein-Lexikon (ESL) vorgestellt, an dem in den zurückliegenden Jahren über 40 Stein-Forscher aus verschiedenen Ländern und Generationen gearbeitet haben. Das Lexikon soll das denkerische Erbe, ihre philosophiegeschichtliche wie systematisch-phänomenologische Bedeutung im Anschluss an die 27-bändige Gesamtausgabe (ESGA) weiter erschließen. Herausgegeben wird das Lexikon von Dr. Marcus Knaup und Prof. Dr. Harald Seubert.

Öffentliche Wanderausstellung

Eine Wanderausstellung aus Wien über das Leben der Philosophin, Frauenrechtlerin und späteren Ordensfrau Edith Stein, die in Auschwitz ermordet wurde, wird ab dem 20. November in der Bibliothek der FernUniversität zu sehen sein und bis Weihnachten 2017 in Hagen verbleiben. Offiziell wird sie am 24. November mit einem öffentlichen Abendvortrag ab 19.15 Uhr in der Bibliothek der FernUniversität, Universitätsstraße 21, eröffnet. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Kontakte und Anmeldung: Helge Köttgen, Helge.Koettgen@fernuni-hagen.de

Studierende der FernUniversität melden sich für Tagung und Seminar bitte wie üblich über die VU-Anmeldemaske an

Ausführlichere Informationen: https://www.fernuni-hagen.de/philosophie/lg2/aktuelles/edith_stein_tagung.shtml