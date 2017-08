Veranstaltungen

Die Versorgung, Betreuung und Begleitung von an Demenz erkrankten Menschen findet überwiegend im häuslichen Umfeld statt. Dort stehen „Weggefährtinnen und Weggefährten“ zusammen mit ihren dementen Angehörigen vor dem Problem, das „Miteinander-Sein“ trotz der demenzbedingten Ausfallerscheinungen jeden Tag aufs Neue gestalten und aufeinander abstimmen zu müssen. Die Lebensqualitäten der dementen Menschen und der Betreuenden hängt entscheidend davon ab, ob und wie dieses Kommunikationsproblem gelöst werden kann. In dem Seminar wird es darum gehen, die Probleme zu erörtern, die im Alltag in der Kommunikation mit dementen Menschen auftreten können. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, wie und unter welchen Umständen eine alltägliche Handlungskoordination, die zur Bewältigung des Alltags unbedingt von Nöten ist, dennoch gelingen kann.