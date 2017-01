Prof. Heinz Theisen (Köln) fordert angesichts vielfältiger Verflechtungen politische Grenzen als Grundlage einer steuernden Politik. Gäste sind am 26. Januar willkommen.

Die Veranstaltung in der Reihe „Kolloquien des Instituts für Soziologie“ findet am 25. Januar in der FernUniversität statt. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.