Aktuelles - März 2017

Ihre Meinung zu den FernUni-Medien zählt

Von der gedruckten Hochschulzeitung Perspektive bis zu den aktuellen Meldungen im FernUni-Web, vom internen Blog bis zu den sozialen Netzwerken: Die Pressestelle der FernUniversität in Hagen stellt ihre Medien auf den Prüfstand. Wir wollen unser Angebot weiter verbessern – und Sie können uns dabei unterstützen. Nehmen Sie teil an unserer anonymen Online-Befragung zu unseren Informationsangeboten. Alle Studierenden, Beschäftigten und Interessierten können ab sofort bis zum 30. April mitmachen.

Wie finden Sie unsere FernUni-Medien? Über welche Kanäle informieren Sie sich? Für welche Themen rund um die FernUni interessieren Sie sich am meisten? Nutzen Sie die Gelegenheit und reden Sie mit. Ihre Meinung, Verbesserungsvorschläge, Lob und Kritik sind gefragt. Denn nur so können wir unsere Medien in Ihrem Sinne weiterentwickeln.

Unter allen Teilnehmenden werden fünf Büchergutscheine verlost. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Herzlichen Dank fürs Mitmachen! Ihre Pressestelle

Zur Online-Umfrage: http://e.feu.de/medien2017