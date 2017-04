Aktuelles - April 2017

FernUni ohne Stolpersteine – Einladung zum Aktionstag

Mit der richtigen Technik kann Menschen mit Sehbehinderung das Lesen erleichtert werden. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)

Am Global Accessibility Awareness Day (GAAD) am Donnerstag, 18. Mai, werden auf der ganzen Welt Veranstaltungen zum Thema „Digitale Barrierefreiheit“ für Menschen mit gesundheitlicher Einschränkung ausgerichtet. Wie schon im Vorjahr beteiligt sich auch die FernUniversität in Hagen mit einem eigenen Programm an dem Aktionstag. Eingeladen sind alle Beschäftigten der Hochschule, Studierende und Studieninteressierte.

Die Veranstaltung dauert von 10 Uhr bis 16.30 Uhr und findet im Seminargebäude der FernUniversität in den Räumen 4 bis 6, Universitätsstraße 33, 58097 Hagen, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Auf dem Programm stehen verschiedene Fachvorträge. Außerdem wird das Kompetenzzentrum NRW (kombabb) mit einem Infostand vertreten sein. Hier gibt es Expertenrat zu allgemeinen Fragen rund um das Thema „Studium mit Behinderung“. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 12. Mai möglich (zum Online-Formular). Zur Verfügung stehen 30 Plätze für Beschäftigte sowie 30 Plätze für Studierende und Studieninteressierte.

Programmübersicht Zeit Vortragstrack Infotrack 10.00 bis 10.30 Uhr Grußwort

Prof. Dr. Sebastian Kubis, Prorektor für Studium und Diversität Informationsangebot des kombabb-Kompetenzzentrums NRW:

Das kombabb-Kompetenzzentrum (Studium, Behinderung, Beruf) NRW ist eine Beratungs- und Informationsstelle für Studieninteressierte und Studierende mit sichtbarer sowie nicht-sichtbarer Behinderung und / oder chronischer Erkrankung. Es berät zu Themen wie Nachteilsausgleichs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Studium, Studienfinanzierung sowie „‚Outing‘ einer nicht-sichtbaren Behinderung oder chronischen Erkrankung“.

Zu diesen Themen wird jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr ein Fachvortrag angeboten. Die restliche Zeit des Tages steht Ihnen eine Mitarbeiterin der Institution durchgehend zur persönlichen Beratung zur Verfügung. 10.30 bis 12.30 Uhr Rahmenbedingungen für mehr Barrierefreiheit an Hochschulen

Wiebke Müller (viele Jahre als Web Accessibility Consultant an der San Francisco State University tätig) 12.30 bis 13.15 Uhr Mittagspause

Getränke und kleine Snacks

Die Angebote des Infotracks stehen auch in dieser Zeit zur Verfügung. 13.15 bis 15.00 Uhr Angemessene Vorkehrungen und Nachteilsausgleiche – Welche Möglichkeiten und Grenzen gibt es?

Dr. Maike Gattermann-Kasper, Koordinatorin für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten an der Universität Hamburg 15.00 bis 15.30 Uhr Podiumsdiskussion

