Aktuelles - Mai 2017

Artikel zu Induktionswirkungen für den umwelttechnischen Fortschritt

Alfred Endres and Bianca Rundshagen (2017), "Spreading the Green Around the World — How the Permit Allocation Affects Technology Diffusion and Welfare", Strategic Behavior and the Environment: Vol. 6 (3), S. 249-287.

In der Umweltökonomie wird die Frage nach einem zweckmäßigen Design der Umweltpolitik behandelt. Dabei geht es darum, inwieweit verschiedene umweltpolitische Instrumente geeignet sind, Firmen zu einem umweltfreundlichen Verhalten anzureizen. Derartige Instrumente sind z. B. Emissionsauflagen, -abgaben oder -zertifikate. In jüngerer Zeit hat die Diskussion über die Frage Gewicht erhalten, inwieweit sich umweltpolitische Instrumente in ihrer Fähigkeit unterscheiden können, eine für die Umwelt günstige Form des technischen Fortschrittes herbeizuführen. Alfred Endres und Bianca Rundshagen vom Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie behandeln diese Frage in einem aktuellen Kontext. In einem wirtschaftstheoretischen Modell werden internationale Verhandlungen zur Reduktion grenzüberschreitender Schadstoffe stilisiert. Dabei wird über ein System international transferierbarer Emissionsrechte verhandelt. Die Arbeit zeigt Wege auf, wie ein Design eines solchen internationalen Systems gefunden werden kann, das günstige Induktionswirkungen für den umwelttechnischen Fortschritt besitzt.

Der Artikel ist in einer internationalen wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschrift erschienen, die sich auf die Anwendung spieltheoretischer Methoden auf umweltpolitische Fragestellungen spezialisiert. Die Spieltheorie ist ein Theorie interaktiver Entscheidungen. Sie ist damit zur Modellierung von Verhandlungen über globale Umweltprobleme besonders geeignet.

