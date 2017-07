Aktuelles - Juli 2017

Teilnahme am Asia Meeting der Econometric Society in Hongkong

Antonia Reinecke und Professor Hans-Jörg Schmerer nahmen am „2017 Asia Meeting“ der Econometric Society in Hongkong teil. Die Econometric Society ist die führende Gesellschaft für Wirtschaftstheorie und –Statistik. Die Konferenz fand im Juni an der Chinese University of Hongkong statt, eine der renommiertesten Universitäten weltweit. In einer invited session stellte Professor Schmerer seine Forschungsarbeit in Kooperation mit Stella Capuano und Andreas Hauptmann zum Thema „Trade and Unions: Does Size Matter?“ vor.

Das Forschungsförderungsprogramm der FernUniversität förderte die Teilnahme von Antonia Reinecke, Doktorandin am Lehrstuhl für Internationale Ökonomie, an dem „2017 Asia Meeting“ der Econometric Society in Hongkong. Antonia Reinecke präsentierte ihre gemeinsame Forschungsarbeit mit Professor Schmerer zum Thema „Redistribution, Trade and Corruption: An Empirical Assessment“.