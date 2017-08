Aktuelles - August 2017

Prof. Jan P. Beckmann mit „Goldenem Doktor-Diplom“ geehrt

Prof. Dr. phil. Dr. med. h.c. Jan P. Beckmann, emeritierter Philosophie-Professor der FernUniversität in Hagen, hat von der Universität in Bonn ein „Goldenes Doktor-Diplom“ erhalten. Die Philosophische Fakultät der Universität Bonn ehrt auf diese Weise anlässlich der jährlichen feierlichen Übergabe der Doktorurkunden an junge Promovendinnen und Promovenden zwei ausgewählten Persönlichkeiten, die vor 50 Jahren promoviert worden sind. In diesem Jahr wurden der ehemalige Bundesminister Dr. Norbert Blüm und der Professor der FernUniversität hierfür ausgewählt: Beide wurden im Jahr 1967 promoviert.

In der Urkunde heißt es, dass Prof. Beckmann grundlegende Methoden der Wissenschaft mit Kennerschaft anzuwenden versteht und durch profunde Lehre Fragen der Ethik der Medizin, des natürlichen Lebens und der sozialen Gerechtigkeit mit der Disziplin der Praktischen Philosophie verbindet. Durch seine richtungweisenden Publikationen habe er nicht nur der akademischen Welt neue Wege der Erkenntnis gezeigt, sondern sei auch in zahlreichen wissenschaftlichen Leitungsgremien und Kommissionen durch seine philosophische Fachkompetenz hervorgetreten. Nicht zuletzt habe er durch fundierte Untersuchungen zur Philosophie des Mittelalters Studierende zur Gelehrsamkeit und zu neuen Wegen der Erkenntnis ermuntert und inspiriert.