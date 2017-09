Aktuelles - September 2017

Vorträge bei Konferenz und Workshop

Dr. Hendrik Sonnabend, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik, hat jetzt an der 9th ESEA European Conference on Sport Economics in Paderborn teilgenommen und dort seine Forschungsergebnisse zum Thema “On Discouraging Environments in Group Contests: Specialization, Demographic Diversity and Gender” im Rahmen einer Panelsession vorgestellt. Diese war den besten sechs Einreichungen der Konferenz vorbehalten.

Zudem hat Dr. Hendrik Sonnabend Anfang September am8th European Workshop on Applied Cultural Economics (EWACE) in Krakau teilgenommen und dort zum Thema „Product imitation in the field: The case of tribute acts” vorgetragen.