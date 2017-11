Aktuelles - November 2017

Sonderausgabe zur Neuen Seidenstraße und weitere Journalbeiträge

Am Lehrstuhl für Internationale Ökonomie konnten im letzten Quartal einige Forschungserfolge verzeichnet werden. Das Forschungspapier „A New Measure to Quantify Hysteresis Losses: The case of Italian Wine Exports to the US“ von Post-Doc Laura Werner. Dieses ist in Koautorenschaft mit Jolita Adamonis von der Justus-Liebig-Universität Gießen entstanden und wurde zur Veröffentlichung im Journal „Macroeconomic Dynamics“ angenommen. Ebenso wurde die Arbeit „Redistribution, Trade and Corruption: An Empirical Assessment” von Doktorandin Antonia Reinecke und Prof. Hans-Jörg Schmerer zur Veröffentlichung im Journal “Applied Economics” akzeptiert.

In Zusammenarbeit mit Yuan Li, Professor an der Universität Duisburg-Essen, hat Prof. Schmerer eine Sonderausgabe zur Neuen Seidenstraße im „Journal of Chinese Economic and Business Studies“ herausgegeben. In dieser Sonderausgabe wurde außerdem eine Arbeit mit dem Titel„Government efficiency and exports in China“ von Antonia Reinecke und Hans-Jörg Schmerer veröffentlicht.