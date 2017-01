Aktuelles - Januar 2017

DFG Graduiertenkolleg und internationaler Festakt

Prof. Dr. Jürgen G. Nagel, Leiter des Lehrgebiets „Geschichte Europas in der Welt“, nimmt als externer Fachwissenschaftler am Eröffnungsworkshop der zweiten Kohorte des DFG Graduiertenkolleg „Vorsicht, Voraussicht, Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch Zukunftshandeln“ der Universität Duisburg-Essen teil. Der Workshop wird am 17. und 18. Februar am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen stattfinden. In diesem Rahmen hält Prof. Nagel u.a. einen Vortrag mit dem Titel „Zukunftshandeln im Zeichen der Rassentrennung? Überlegungen zu einer Erfahrungsgeschichte der Apartheid in Namibia“.

Auf Einladung der Leibniz-Bibliothek in Hannover hält Prof. Dr. Jürgen G. Nagel den Festvortrag anlässlich der Aufnahme des „Goldenen Briefs“ in das UNESCO-Register „Memory of the World“ (Weltdokumentenerbe). Der auf Goldblech ausgfertigte Brief des burmesischen Königs Alaungphaya an den englischen König George II. aus dem Jahr 1756, das einzige weltweit erhaltene Exemplar eines solchen Dokuments, galt lange als verschollen und wurde erst 2006 im Archiv der Leibniz-Bibliothek wiederentdeckt. Der internationale Festakt zur Überreichung der UNESCO-Urkunde findet am 29. März 2017 in Hannover statt.