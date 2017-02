Aktuelles - Februar 2017

Die FernUniversität beim Bundesweiten Fernstudientag 2017

Interesse an einem Fernstudium? Dann schauen Sie am 10. März bei uns vorbei und lernen die FernUniversität persönlich kennen: Am Bundesweiten Fernstudientag bieten viele Regional- und Studienzentren persönliche oder telefonische Beratungen zu Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten an Deutschlands größter Hochschule an. Die FernUni vor Ort – wir sehen uns!