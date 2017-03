Aktuelles - März 2017

Vortrag zur aktuellen Situation türkischer Hochschulen: Der Druck steigt weiter

In der Türkei wächst der Druck auf die Hochschulen und ihre Beschäftigten. Dr. Utku Sayin, zurzeit Gastwissenschaftler an der FernUniversität in Hagen, berichtet am Mittwoch, 12. April, aus eigenem Erleben über die aktuelle Situation in seiner Heimat. Zu seinem Vortrag „Human Rights in the Academy. Zur aktuellen Situation von Hochschulangehörigen in der Türkei“ von 14 bis 16 Uhr im Seminargebäude der FernUniversität, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen, Räume 4 und 5, sind alle Hochschulangehörigen eingeladen. Auch externe Gäste sind willkommen. Veranstalter ist das Lehrgebiet Bildung und Differenz.

Dr. Utku Sayin, früherer Assistent Professor an der türkischen Mustafa Kemal Universität, ist einer von über 2.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Academics for Peace-Petition. Viele von ihnen wurden festgenommen oder aus dem Dienst entlassen, anderen wurde die Teilnahme an akademischen Aktivitäten im Ausland verweigert. Auch Sayin ist massiven beruflichen Nachteilen ausgesetzt.

Er wurde hierzu bereits von deutschen und türkischen Medien interviewt. Von Januar bis April 2017 ist er als Gastwissenschaftler im Lehrgebiet Bildung und Differenz von Prof. Dr. Katharina Walgenbach tätig. Seinen Vortrag hält er auf Türkisch, für eine Übersetzung ins Deutsche ist gesorgt.

In der Türkei werden Universitäten geschlossen, Hochschulangehörige entlassen, Rektoren und Dekane abgesetzt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Ausreise verboten. Hunderte Beschäftigte an Hochschulen wurden verhaftet. Zahlreiche Wissenschaftsorganisationen wie der DAAD oder die European University Association äußerten sich besorgt über die Einschränkung akademischer Freiheiten und Menschenrechte an türkischen Universitäten. „Die tiefen, offenbar skrupellosen Einschnitte in die akademischen Freiheiten durch die türkische Regierung machen uns alle fassungslos. Wir protestieren gegen dieses Vorgehen auf das Schärfste“, so der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Prof. Dr. Horst Hippler, im Juli 2016.

Auskünfte erteilt Prof. Walgenbach (E-Mail: katharina.walgenbach@fernuni-hagen.de).