Aktuelles - April 2017

Studierende schreiben über Geschichte Skandinaviens

In den hohen Norden führte eine Exkursion des Lehrgebiets Neuere Deutsche und Europäische Geschichte von Prof. Dr. Peter Brandt, an der Studierende der FernUniversität in Hagen im Sommersemester 2011 teilnahmen. Den Erkenntnisgewinn ihrer Spurensuche in Bergen, Oslo und Stockholm haben die Teilnehmenden in verschiedenen wissenschaftlichen Aufsätzen festgehalten. Einige von ihnen wurden jetzt im Sammelband „Der skandinavische Weg in die Moderne. Beiträge zur Geschichte Norwegens und Schwedens vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert“ publiziert.

Das Buch ist im Berliner Wissenschafts-Verlag erschienen (ISBN: 9783830536383) und wurde unter anderem von Prof. Brandt herausgegeben. Der FernUni-Historiker ist seit 2014 im Ruhestand. Weitere Herausgeber sind Miriam Horn und Dr. Werner Daum, beide ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter Brandts.

Die wissenschaftlichen Artikel werfen Schlaglichter auf verschiedene Etappen und Phänomene der historischen Entwicklung Norwegens und Schwedens. So wird der Kult um Gustav II. Adolf von Schweden gleichermaßen thematisiert wie die Wirkungsgeschichte nordischer Sagaliteratur, Antisemitismus oder der musikalische Einfluss des Komponisten Edvard Grieg auf die nationale Identität Norwegens. Letztendlich geht es um die Frage, inwiefern so etwas wie ein „skandinavischer Weg“ in die Moderne überhaupt konstatiert werden kann.