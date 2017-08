Aktuelles - Juli 2017

FernUniversität treibt Thema Digitalisierung auch international voran

Ihr Browser spielt keine Video-Dateien ab. Die Podiumsdiskussion mit Rektorin Prof. Ada Pellert und Prorektor Prof. Theo Bastiaens sowie Netzwerkmitgliedern (Foto) wurde aufgezeichnet. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)

Die FernUniversität in Hagen ist auch im internationalen Kontext in der forschungsbasierten Diskussion um die Digitalisierung und die daraus resultierenden Herausforderungen aktiv. Jetzt tagte das weltumspannende Netzwerk von Forscherinnen und Forschern zur „University of the Future (UFN)“ in Hagen – auf Initiative von Dr. Eva Cendon, Mitarbeiterin im Lehrgebiet Lebenslanges Lernen an der FernUniversität und Mitglied des Netzwerks.

„Wir müssen mit dem Phänomen Digitalisierung an den Hochschulen umgehen, es ist Teil der Lebenswirklichkeit aller: Studierender wie Lehrender.“ Rektorin Prof. Ada Pellert