Aktuelles - August 2017

Prof. Dr. Christoph Beierle mit Team

Best Paper Award bei Internationaler Konferenz in Arras (Frankreich)

Bei der internationalen Konferenz "The 30th International Conference on Industrial, Engineering, Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2017) in Arras (Frankreich) haben Prof. Christoph Beierle, Lehrgebiet Wissensbasierte Systeme, und Steven Kutsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am LG Wissensbasierte Systeme, den "Best Paper Award" erhalten. Den Preis fuer die beste Arbeit erhielten sie für den Beitrag "Regular and Sufficient Bounds of Finite Domain Constraints for Skeptical C-Inference". Darin geht es um die Automatisierung des Ziehens von rationalen Schlussfolgerungen aus unvollständigem oder unsicheren Wissen. Die Arbeit zeigt auf, wie bestimmte, sog. skeptische Inferenzen miteinander verglichen und effizienter ausgeführt werden können.