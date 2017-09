Aktuelles - August 2017

Prof. Dr. Helmut Wagner und Michael Murach

Artikel zum Strukturwandel in China

Murach, Michael und Wagner, Helmut (2017): “How severe will the growth slowdown in China caused by the structural change be? An evaluation based on experiences from Japan and South Korea”, in: Journal of Chinese Economic and Business Studies, Vol. 15 (3), S. 269-287.

Die chinesische Volkswirtschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten mit sehr hohen Wachstumsraten gewachsen. Der aktuelle Strukturwandelprozess in China sieht vor, dass sich die Volkswirtschaft von einem durch Investitionen und einen dominanten Industriesektor getriebenen Wachstum hin zu mehr Konsum und Dienstleistungen als Wachstumsgaranten (um-)orientiert. Daraus ergeben sich Fragen nach den zukünftigen Wachstumsperspektiven für China. Anhand historischer Vergleiche mit Japan und Südkorea entwerfen die Autoren plausible Strukturwandelszenarien und verdeutlichen mögliche Auswirkungen des Strukturwandels auf die Wachstumsperspektiven in China bis 2030.

