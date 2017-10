Aktuelles - Oktober 2017

Internationale Konferenz in Österreich

Valerie Larsen, Absolventin des Studiengangs BA Bildungswissenschaft an der FernUniversität in Hagen (August 2017), hat zu ihrer Bachelorarbeit jetzt einen Vortrag auf der internationalen Konferenz "PURPLSOC2017- Pursuit of Pattern Languages für Societal Change" in Krems (Österreich) gehalten. Der Titel des Vortrags lautet "Patterns of Statistical Analysis - Guiding Students Using Christopher Alexander´s Pattern Language". Mitautorin und Mitautor des entsprechenden Konferenzbeitrags sind Cornelia Eube, ehemalige Mitarbeiterin am Lehrstuhl Empirische Bildungsforschung, und Prof. Sebastian Vogt, ehemaliger Lehrstuhlvertreter am Lehrgebiet Emprische Bildungsforschung. Inspiriert wurde Valerie Larsen zu der Fragestellung, wie die Pattern Language von Christopher Alexander für einen alternativen Zugang zur Statistik für nicht-matheaffine Studierende genutzt werden kann, im Herbst 2014 durch den cMOOC "Zurück auf der Insel der Forschung (#ExIF14)". Der cMOOC zum Thema Statistik für Studierende der Bildungswissenschaft wurde an der FernUniversität in Hagen von Sebastian Vogt, Günter Hohlfeld und Team produziert.

