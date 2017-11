Aktuelles - November 2017

Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Mensa

Viele bunte Weihnachtsplätzchen waren im vergangenen Jahr das Ergebnis einer gelungenen Backaktion für Groß und Klein. (Foto: FernUniversität)

Die FernUni-Mensa wird wie im Vorjahr zur Weihnachtsbäckerei. Mensa-Chef Jan Birkholz und sein Team laden am Donnerstag, 30. November, von 15 bis 17.30 Uhr Kinder von Beschäftigten und Studierenden zum Plätzchen-Backen ein. Welche Kinder ab drei Jahren haben Lust mit zu backen? Die Zahl der kleinen Bäckerinnen und Bäcker ist auf maximal 30 Kinder beschränkt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Kind. Plätzchen und Backschürze dürfen anschließend mit nach Hause genommen werden. Der Erlös geht wieder an das Kinderhospiz in Witten.

Jetzt schnell anmelden und Platz sichern

Eine kurze Anmeldung per E-Mail ist erforderlich, bitte mit Namen und Alter der Kinder: anmeldung@stwdo.de