Aktuelles - Februar 2017

CampusSource Tagung 2017 an der FernUniversität

Der Förderverein CampusSource e.V. lädt am Donnerstag, 30. März, zur CampusSource Tagung 2017 an der FernUniversität in Hagen ein. Die Veranstaltung richtet sich an E-Learning Beauftragte, IT- und organisationsverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte der Bibliotheken sowie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Lehrende aus Hochschulen.

Auf dem Programm stehen fünf Vorträge, an deren Anschluss jeweils Zeit für Fragen und Diskussionen eingeplant ist:

Um 10.15 Uhr gibt die Rektorin der FernUniversität Prof. Dr. Ada Pellert als Vorstandsvorsitzende einen Überblick zur aktuellen Entwicklung der Digitalen Hochschule NRW.

Daniel Bündgens von der RWTH Aachen spricht um 11 Uhr über die Kooperationsplattform IKM Marktplatz NRW und von den Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Bedeutung von IT-Unterstützung für Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung ergeben.

Um 12 Uhr referiert Heiko Zimmermann von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) über das überregionale Studienmanagement-App-Projekt StApps, an dem sich derzeit vier Universitäten in Deutschland beteiligen.

Prof. Gerd Kortemeyer von der Michigan State University informiert um 14 Uhr über „Die zwei Welten von Learning Analytics“ und die damit verbundenen Möglichkeiten, Herausforderungen und Einschränkungen.

Über das Thema „Liferay Portlets von Hochschulen für Hochschulen“ sprechen um 15.45 Uhr Dr. Ing. Thorsten Ludewig (Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel) und Arne von Irmer (Technische Universität Dortmund). Sie stellen die (Open-Source-)Portlet-Entwicklungen für die Liferay Intranet Portalsoftware ihrer jeweiligen Hochschule vor.

Ausführliche Informationen zu Programm und Anmeldung gibt es hier.

Die Tagung dauert von 10 Uhr bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das TGZ, Raum „Ellipse“ im Erdgeschoss, EG, Universitätsstraße 11, 58097 Hagen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Kosten für Mittagessen und Pausengetränke werden vom Förderverein CampusSource übernommen.