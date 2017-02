Aktuelles - Februar 2017

„Die Welt durch die Augen eines Reisenden“ – Vortrag im Regionalzentrum Bonn

Wie kann ein kulturübergreifendes Bewusstsein für Führung und Organisation in Unternehmen gefördert werden? In seinem Vortrag „Was bedeutet es, die Welt mit den Augen eines Reisenden zu betrachten?“ stellt Dr. Wadii Serhane seine Überlegungen hierzu am Mittwoch, 1. März, im Regionalzentrum Bonn der FernUniversität vor. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule am Lehrstuhl Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalführung und Organisation (Prof. Dr. Jürgen Weibler). Die Veranstaltung findet im Beethoven-Saal im Erdgeschoss des Regionalzentrums, Gotenstraße 161, 53175 Bonn, von 18 bis 21 Uhr statt. Nach dem Vortrag ist Zeit für eine Diskussion eingeplant. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erbeten (per Online-Formular oder E-Mail).

Der Vortrag zeigt, wie ein kulturübergreifendes Bewusstsein für Führung und Organisation in Unternehmen gefördert werden kann. Das praktische Handeln vieler Führungskräfte und Verantwortlicher ist – wie sich auch beim Thema „Flüchtlingskrise“ zeigt – immer noch in großem Maße von kulturell geprägten Sichtweisen, landesspezifischen mentalen Bildern und Deutungsmustern geprägt. Benötigt werden aber ein ganzheitliches Verständnis mit neuen Sichtweisen sowie eine offene Führungs- und Organisationskultur, die über die konventionellen Modelle und Wege des Lernens hinausgeht.

