Eingeschränkter Service am Rosenmontag

Das sind die Service- und Öffnungszeiten für Rosenmontag, 27. Februar 2017:

Service-Center: 8 bis 12 Uhr;

Helpdesk: 8 bis 12 Uhr;

Universitätsbibliothek: 9 bis 12 Uhr;

Mensa der FernUni: geschlossen.

Die Dienstzeit der FernUni-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Hagen endet um 12 Uhr. Für die Regionalzentren gelten Sonderregelungen. Bitte informieren Sie sich direkt auf den Webseiten der Regionalzentren, telefonisch oder per E-Mail, ob am Rosenmontag die regulären Öffnungszeiten greifen.

Ab Dienstag, 28. Februar, geht alles wieder seinen normalen Gang.