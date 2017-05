Aktuelles - Mai 2017

„Unternehmertum als kollektive Handlung“

Um „Unternehmertum als kollektive Handlung“ geht es am Mittwoch, 17. Mai, in den Kolloquien des Instituts für Soziologie der FernUniversität in Hagen. Referentin ist ab 16 Uhr Dr. Isabell Stamm: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der TU Berlin. Die Veranstaltung im Seminargebäude der FernUniversität, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen, Raum 6, richtet sich in erster Linie an die Hochschulöffentlichkeit der FernUniversität. Willkommen sind aber auch externe Interessierte. Veranstalter ist Prof. Dr. Uwe Vormbusch (Lehrgebiet Soziologie II / Soziologische Gegenwartsdiagnosen).

Die Kolloquien des Instituts für Soziologie der FernUniversität finden im Rahmen ihres Hagener Forschungsdialogs statt.