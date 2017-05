Aktuelles - Mai 2017

Jahrbuch 2016

Gerade ist das Jahrbuch 2016 erschienen, das von der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität e.V. und der Hochschule gemeinsam herausgegeben wird. Digitalisierung in Forschung und Lehre, Bildung, Lebenslanges Lernen, sozialer Aufstieg sind zentrale Themen, Diversität, Vernetzung und Kooperation sind wichtige Themen für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und für die FernUniversität in Hagen. Im Jahrbuch finden sie sich wieder. Es bietet spannende Einblicke in das Geschehen in der FernUniversität im Jahr 2016 wie in ihre Pläne für ihre Weiterentwicklung.

Die Leserinnen und Leser erwartet ein spannender Themenbogen aus Grundlagenforschung und Analysen aktueller Themen, das Neueste aus der universitären Fernlehre und interessanten Menschen. Ein umfangreicher Teil mit Fotos und kurzen Texten zum FernUni-Leben 2016 und die wichtigsten Daten runden die Informationen ab.

Im Netz ist das Jahrbuch unter http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/partner/gesellschaft-der-freunde/jahrbuch.shtml zu finden.