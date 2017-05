Aktuelles - Mai 2017

Familienfreundlich und jobkompatibel: Ein Studium an der FernUniversität in Hagen passt sich allen Lebensphasen an und lässt sich individuell in den Alltag integrieren. Mit aktuell 75.000 Studierenden ist die FernUniversität die größte Hochschule in Deutschland. 80 Prozent der Studierenden bilden sich parallel zu ihrer beruflichen und familiären Verantwortung weiter.

Die nächste Einschreibphase an der FernUniversität läuft vom 1. Juni bis 31. Juli 2017. In diesem Zeitraum nimmt die FernUniversität Zulassungsanträge für das Wintersemester 2017/18 entgegen; Anträge können auch im nächstgelegenen Regional- oder Studienzentrum abgegeben werden. Studienstart selbst ist im Oktober. Parallel zur Einschreibung läuft auch die Rückmeldefrist für das Wintersemester.