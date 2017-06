Aktuelles - Juni 2017

„Die Wirkung materieller Objektivationen: architektursoziologische Überlegungen“

„Die Wirkung materieller Objektivationen: architektursoziologische Überlegungen“ lautet das Thema im nächsten Teil der „Kolloquien des Instituts für Soziologie“ am Mittwoch, 28. Juni. Die Referentin PD Dr. Silke Steets ist Heisenberg-Stipendiatin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig sowie Privatdozentin an der TU Darmstadt. Ihr Vortrag richtet sich vornehmlich an ein wissenschaftliches Fachpublikum. Gäste sind gerne willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Seminargebäude der FernUniversität, Raum 6, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen.

Die Reihe „Kolloquien des Instituts für Soziologie“ findet unter dem Dach des Hagener Forschungsdialogs der FernUniversität statt.