Aktuelles - Juni 2017

„Zukunft der Arbeit – innovativ, nachhaltig! und ohne Manager?“

In der nächsten Veranstaltung der Vortrags- und Diskussionsreihe „Nachhaltiges Wirtschaften“ an der FernUniversität in Hagen geht es am Freitag, 29. Juni, ab 17 Uhr um die „Zukunft der Arbeit – innovativ, nachhaltig! und ohne Manager?“ Angesprochen werden alle Interessierten und dabei nicht zuletzt Querdenker und Skeptiker. Anschauungsbeispiel ist das für den XING New Work Award nominierte Wiener Unternehmen Tele-Haase. Veranstalter ist Prof. Dr. Jürgen Weibler, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation. Veranstaltungsort ist das TGZ-Gebäude der FernUniversität, Raum Ellipse (EG), Universitätsstr. 11, 58097 Hagen. Der Eintritt ist frei.

Anschauungsbeispiel für radikal neue Organisationsformen

Die Zukunft der Arbeit wird nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in Europa vorgedacht. Ein Anschauungsbeispiel für radikal neue Organisationsformen und ihre Folgen ist das zurzeit gefragteste Wiener Technologieunternehmen Tele-Haase, das konsequenterweise für den XING New Work Award 2017 nominiert worden ist. Seine Kennzeichen sind Innovation, Nachhaltigkeit, Profitabilität und Gemeinsinn, aber auch das Fehlen von Hierarchien und Managern. Ist das Unternehmen ein Exot oder ein wegweisendes Modell? Fakten und Einordnungen dazu liefern ein Praktiker und zwei Wissenschaftler, zwischendurch wie abschließend können die Teilnehmenden darüber diskutieren. Organisiert wird die Tagung zur Zukunft der Arbeit von Prof. Jürgen Weibler (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation der FernUniversität).

Die Philosophie, die Umsetzung und die bisherigen Erfahrungen aus dem Unternehmenslabor werden aus erster Hand von Markus Stelzmann präsentiert. Er ist alleiniger Geschäftsführer der Tele-Your Smart Factory, Wien. Zunächst wird er sein Unternehmen vorstellen („Erster Einblick in die Smart FactoryTele-Haase“) und später den Vortrag „Arbeiten in der Smart Factory Tele-Haase – Ökonomie und Ethik reloaded“ halten.

Über „Neue Organisationsformen und der Faktor Mensch“ spricht Prof. Dr. Michael Müller-Camen. In seinem Vortrag wird er neue und hochaktuelle Organisationsformen vertiefend und insbesondere mit Bezug zum nachhaltigen Personalmanagement beleuchten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Personalmanagement an der WU Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Personalmanagement, und Visiting Professor der Middlesex University, London.

Die Entwicklung unter einer Leadership-Perspektive wird Prof. Dr. Jürgen Weibler, (FernUniversität, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation) in seinem Vortrag „Zukunftsweisende Führung“ analysieren und kritisch in ein zukunftsorientiertes Führungsdenken einbetten.

Die Teilnehmenden können ausführlich über die Vorträge diskutieren.

Das genaue Programm ist unter http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/images/fakultaetwirtschaftswissenschaft/3684_hfd_einladung-wiwi_29-6-2017-formular.pdf zu finden.

Die Tagungsreihe „Nachhaltiges Wirtschaften“ der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft ist Teil des Hagener Forschungsdialogs der FernUniversität.