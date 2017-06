Aktuelles - Juni 2017

Vorkämpfer für ein liberales Deutschland: „Der Baum und der Hirsch“ im Lüdenscheider Gespräch

Die FDP-Urgesteine Gerhart Baum, Bundesminister a.D., und Dr. Burkhard Hirsch, Vizepräsident des Deutschen Bundestages a.D., sprechen am 22. Juni über die wichtigsten Wegmarken ihrer privaten und politischen Biographie vor dem Hintergrund der wechselvollen bundesdeutschen Geschichte mehrerer Jahrzehnte. Das Lüdenscheider Gespräch „‚Der Baum und der Hirsch‘ – Zwei Vorkämpfer für ein liberales, freiheitliches Deutschland“ beginnt um 18 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Str. 9, 58511 Lüdenscheid. Veranstalter ist das Institut für Geschichte und Biografie der FernUniversität in Hagen. Zum Ende der Veranstaltung wird es wie gewohnt Gelegenheit geben, Fragen aus dem Publikum zu stellen.Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist wie immer kostenfrei.

Gerhart Baum und Burkhard Hirsch, zwei der profiliertesten deutschen Politiker, sind seit sechzig Jahren politische Weggefährten. Seit Jahrzehnten sind sie Vorkämpfer für Bürger- und Freiheitsrechte in Deutschland, sie gelten als „liberales Gewissen“ der Republik. Vehement und erfolgreich streiten sie gegen Vorratsdatenspeicherung, Lauschangriffe oder Online-Durchsuchungen, aber auch für eine humane Asylpolitik und die universelle Geltung der Menschenrechte. So erreichten Gerhart Baum und Burkhard Hirsch zusammen mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Jahr 2004, dass wesentliche Teile des Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Großer Lauschangriff) als Verstoß gegen die Menschenwürde und deshalb als verfassungswidrig eingestuft wurden. Mit einer weiteren Verfassungsbeschwerde griff Baum 2005/06 – erneut gemeinsam mit Burkhard Hirsch – erfolgreich das Luftsicherheitsgesetz an.

Im Jahr 2016 erschien ihre Veröffentlichung „Der Baum und der Hirsch. Deutschland von seiner liberalen Seite“.

Die Veranstaltung unter dem Dach des Hagener Forschungsdialogs der FernUniversität findet in Zusammenarbeit mit dem Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Gummersbach, statt. Die Podiumsdiskussion wird von Prof. Dr. Ewald Grothe, Friedrich-Naumann-Stiftung, moderiert.

Die Referenten