Aktuelles - Juni 2017

Warum wiegt das „Raumschiff Enterprise“ nur 158 Kilo?

Im nächsten Teil der Vortragsreihe „BürgerUniversität Coesfeld“ am Mittwoch, 21. Juni, geht es auf zu den Sternen: Unter dem Titel „Die STAR TREK-Physik. Warum die Enterprise nur 158 Kilo wiegt und andere galaktische Erkenntnisse“ überprüft Prof. Dr. Metin Tolan die beliebte Science-Fiction-Serie hinsichtlich ihrer wissenschaftliche Genauigkeit. Der Physiker an der Technischen Universität Dortmund untersuchte auch schon „James Bond“ oder das Filmdrama „Titanic“. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Regionalzentrum Coesfeld , WBK – Wissen Bildung Kultur, Osterwicker Straße 29, 48653 Coesfeld.

Wie genau nehmen es die Macher von „Star Trek“ eigentlich mit Physik und Technik? Erstaunlich genau! Schließlich rechnet Mr. Spock in Windeseile aus, dass genau 1.771.551 puschelige Tribbles in den Laderaum der Enterprise passen. Und es wird auch nicht einfach nur „Gas“ gegeben, wenn die Enterprise zu ihren Reisen aufbricht – nein, sie reist mit „Warp-Antrieb“. Könnte sich das berühmteste Raumschiff der Filmgeschichte tatsächlich in der Nähe des Sterns Sigma Draconis befinden und müssen wir uns vor dunkler Materie wirklich fürchten?

In bewährter wie unterhaltsamer Manier analysiert Metin Tolan anhand vieler Filmszenen alle Mechanismen und Zahlen, mit denen die Sternenflotte zu tun hat – und kommt zu galaktischen Erkenntnissen.

Die Coesfelder „BürgerUniversität“ findet unter dem Dach des Hagener Forschungsdialogs statt.

Zum Referenten