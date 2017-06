Aktuelles - Juni 2017

„FernUni-Magazin“: Erste Ausgabe online

Die FernUniversität in Hagen hat ein neues Videoformat: das „FernUni-Magazin“. In der ersten Ausgabe, die von Prorektor Prof. Theo Bastiaens moderiert wird, geht es unter anderem um Forschung, Digitalisierung, die Rektorin und die FernUniversität aus Sicht von Studierenden.

Prof. Dr. Wolfram Schiffmann vom Lehrgebiet Rechnerarchitektur an der Fakultät für Mathematik und Informatik erläutert einen neuartigen Notfall-Flugassistenten ELA (Emergency Landing Assistant), der im Rahmen einer Bachelor-Arbeit realisiert wurde. Rektorin Prof. Ada Pellert blickt auf ihr „erstes aufregendes Jahr“ an der FernUni zurück und spricht über das Entwicklungspotenzial einer der „spannendsten Universitäten Deutschlands“.

In der Reihe „Die FernUniversität fragt, Studierende antworten“ geben Fernstudierende Statements zu ihrer Uni ab – als Videobotschaften und Beiträge in den sozialen Netzwerken.

Marke Eigenproduktion

Das „FernUni-Magazin“ ist von A bis Z eine Eigenproduktion: Die Moderation liegt bei Prorektor Prof. Dr. Theo Bastiaens. In seinem Lehrgebiet Mediendidaktik entstanden Idee und Konzeption für das Format. Die technische Umsetzung hat das Zentrum für Medien und IT an der FernUni übernommen.