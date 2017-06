Aktuelles - Juni 2017

Campusfest der FernUni

Sorgen für Musik beim Campusfest:„Nightlife“ (li.), „Audiospace“ (oben re.) und „Mütze Liedermacher und Band“. (Fotos: Nightlife; Sven Kruithof; Mütze Liedermacher)

Gutes Wetter ist gebucht: Wer Lust hat, feiert mit beim Campusfest der FernUniversität in Hagen am Freitag, 23. Juni. Die Musik spielt ab 18 Uhr; ein Bücherflohmarkt in der Universitätsbibliothek (UB) startet bereits um 16 Uhr. Lokale Bands bieten bis 23 Uhr eine Mischung aus Independent, Pop und Rock.

Der zentrale Treffpunkt für den Abend ist der Rote Platz im Herzen des Campus‘. Dort spielt die Musik, dort werden die Gäste kulinarisch versorgt und dort starten die Führungen hinter die Kulissen der FernUni. Auf dem sogenannten Weißen Platz vor der FernUni-Mensa gibt es Infostände für Studieninteressierte und zur Familienfreundlichkeit an der FernUniversität. Darüber hinaus sind die Technikerkrankenkasse mit Mitmachaktionen sowie die Hagenagentur vor Ort.

Das Bühnenprogramm im Überblick:

18 bis 19 Uhr – „Mütze Liedermacher und Band“

19 bis 19.15 Uhr – Offizielle Eröffnung

19.15 bis 21 Uhr – „Audiospace“

21 bis 23 Uhr – „Nightlife“

Das Rahmenprogramm im Überblick:

16 bis 19.30 Uhr – Bücherflohmarkt in der UB

18.30 und 19.30 Uhr – Campusführungen

18 bis 20 Uhr – Offene Tür im MiniCampus