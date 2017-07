Aktuelles - Juli 2017

„Musik und Affektivität – Über die emotionale Wirkung von Musik“

Die lebensweltliche Bedeutung von Musik wird insbesondere mit ihrem affektiven Potential in Verbindung gebracht. Doch wie lässt sich ihre offenkundige affektive Wirkung erklären? Um „Musik und Affektivität – Über die emotionale Wirkung von Musik“ geht es in der nächsten Veranstaltung der BürgerUniversität Coesfeld am Mittwoch, 12. Juli. Ab 19 Uhr spricht darüber PD Dr. Christoph Seibert, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im WBK – Wissen Bildung Kultur, Osterwicker Straße 29, 48653 Coesfeld. Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist wie immer frei.

Die Vortragsreihe BürgerUniversität Coesfeld wird von der Ernsting‘s-family-Junior Stiftungsprofessur für Soziologie familialer Lebensformen, Netzwerke und Gemeinschaften (Jun.-Prof. Dr. Dorett Funcke) der FernUniversität in Hagen veranstaltet.

Weitere Informationen: http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/veranstaltungen/ver-2017-07-12-hfd-buc-musik_und-affektivitaet.shtml