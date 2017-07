Aktuelles - Juli 2017

„Rechtssoziologie und Verfassungsgerichtskomparatistik“

Um „Rechtssoziologie und Verfassungsgerichtskomparatistik, am Beispiel des Vergleichs des U.S. Supreme Court und des Bundesverfassungsgerichts“ geht es am Donnerstag, 13. Juli, ab 17 Uhr in einem Vortrag von Prof. Dr. Ralf Rogowski in der Vortragsreihe Europäische Verfassungswissenschaften der FernUniversität in Hagen. Vortragsort ist das Seminargebäude der Hochschule, Universitätsstr. 33, Räume 4 und 5, 58097 Hagen. Der öffentliche Vortrag erkundet, in welcher Weise die Verfassungsgerichtskomparatistik mit einem an der Rechtssoziologie geschulten Ansatz weiterentwickelt werden kann. Veranstalter ist das Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften (DTIEV). Moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Peter Brandt (DTIEV). Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Ralf Rogowski ist Professor an der University of Warwick, School of Law, Vereinigtes Königreich.

Ausführliche Informationen: http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/veranstaltungen/ver-2017-07-17-hfd-evw-rechtssoziologie_und_verfassungsgerichtskomparatistik.shtml