Aktuelles - Juli 2017

Exot oder Wegweiser?

Mitarbeitende als Managerinnen und Manager, Führungskräfte arbeitslos? Sieht so das Unternehmen der Zukunft aus? Ein Organisationsmodell, das zurzeit Furore macht, wurde bei der Tagung „Zukunft der Arbeit – innovativ, nachhaltig! und ohne Manager?“ in der Reihe „Nachhaltiges Wirtschaften“ der FernUniversität in Hagen vorgestellt. Das Technologieunternehmen Tele Haase entwickelt, produziert und vertreibt in Wien mit 85 bis 100 Beschäftigten Zeit- und Überwachungsrelais. Um durch Innovationsfähigkeit in einem stagnierenden Markt bestehen zu können, hat es seine Organisation radikal verändert.

Kennzeichen sind Innovation, Nachhaltigkeit, Profitabilität und Gemeinsinn, aber auch das Fehlen von Hierarchien und Managern. Ist das Unternehmen Exot oder Wegweiser? Das wollten rund 50 Interessierte wissen, die zu der Veranstaltung der Fakultät Wirtschaftswissenschaft kamen.

Geschäftsführer Markus Stelzmann stellte das Unternehmen, seine Philosophie, die Organisation, ihre Umsetzung und Erfahrungen vor. Innovationsfähigkeit bedingt Offenheit, Transparenz, Kommunikation, Respekt und Vertrauen. Nach innen und außen und auf Augenhöhe. So können die Mitarbeitenden Ideen entwickeln und ausprobieren, schließlich sind sie die Fachleute auf ihren Gebieten. Das Unternehmen kann aber auch persönliche Fähigkeiten nutzen: Warum sollen Auszubildende mit guten Fremdsprachenkompetenz nicht als Übersetzer arbeiten?

Die Managementfunktion – und die Verantwortung – übernehmen Mitarbeitende. Sie entscheiden demokratisch in Arbeitskreisen und Gremien. Die Unternehmensleitung hat sich fast völlig aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, konzentriert sich auf strategische Überlegungen und gibt Impulse – über die die Mitarbeitenden entscheiden.

Der zweite Referent Prof. Dr. Michael Müller-Camen (Lehrstuhl für Personalmanagement an der WU Wirtschaftsuniversität Wien) beleuchtete neue und aktuelle Organisationsformen mit Bezug zum nachhaltigen Personalmanagement. Die Leadership-Perspektive auf Entwicklungen brachte sein FernUni-Kollege Prof. Dr. Jürgen Weibler ein. Der Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation, hatte die Veranstaltung konzipiert. Er betonte: „Es geht darum vorzudenken: ‚Reicht das bisherige Führungsdenken aus, um zukünftig erfolgreich zu sein?‘“

Die Tagung fand im Rahmen des Hagener Forschungsdialogs der FernUniversität statt.

Zum Unternehmen: https://www.tele-online.com