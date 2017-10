Aktuelles - Oktober 2017

Trauer um Bernd Pederzani

Bernd Pederzani starb im Alter von 72 Jahren. (Foto: FernUniversität, Simon Bierwald)

Die FernUniversität in Hagen trauert um Bernd Pederzani. Der Hagener hat die FernUniversität als Freund und Förderer in großartiger Weise unterstützt. Als Unternehmer hat er den besonderen Stellenwert des berufsbegleitenden Fernstudiums für Wirtschaft und Gesellschaft erkannt und sich im gesellschaftlichen Raum für die Idee der Hagener Universität eingesetzt. Sein besonderes Engagement galt der Förderung von begabten und engagierten Studierenden sowie der Fernstudienzentren in Mittel- und Osteuropa.

Im Jahr 2000 wurde er Mitglied im Vorstand der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität; seit 2007 ist er deren stellvertretender Vorsitzender gewesen. Die FernUniversität und ihre Gesellschaft der Freunde haben Bernd Pederzani als verantwortungsvollen und weit blickenden Freund und Partner kennen und schätzen gelernt und werden sein Ansehen in Ehren halten.

Unsere Anteilnahme gehört seiner Familie.