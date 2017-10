Aktuelles - Oktober 2017

Das Verhältnis von Bildung und Technik

Wissenschaftler Dr. Markus Deimann plädiert für einen kritischen Umgang mit Bildungstechnologien. (Foto: FernUniversität)

Privatdozent Dr. Markus Deimann ist „wissenschaftlich auf der Suche“: auf der Suche nach dem Verhältnis von Bildung und Technik. Der Wissenschaftler ist der FernUniversität besonders verbunden. Zehn Jahre arbeitete Deimann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Akademischer Rat bei Prof. Dr. Theo Bastiaens im Lehrgebiet Mediendidaktik. Nach seiner Habilitationsschrift folgte jetzt die Antrittsvorlesung an der FernUniversität in Hagen.

Darin stellte Deimann keine wissenschaftliche These auf, sondern spickte seinen Vortrag mit Impulsen. „Ich möchte anregen und provozieren. Vor allem möchte ich zu einem kritischen Umgang mit Digitalisierung aufrufen.“ Sein Appell ist dabei an das eigene Fach gerichtet: an die Bildungswissenschaft.

Korrektiv erforderlich

Sie ruft Deimann dazu auf, „der Großbaustelle Digitalisierung ein Korrektiv gegenüberzustellen“. Statt das Silicon Valley – als Metapher für einen „Plattformkapitalismus“ und Technikhype – zu glorifizieren, sollte (auch) die Bildungswissenschaft den Nutzen von technischen Geräten hinterfragen und prüfen.