Mut zum Fernstudium

Ihre erfolgreichen Abschlüsse feierten Absolventinnen und Absolventen der FernUniversität im österreichischen Bregenz – stilvoll in der Landesbibliothek.

Foto: Miro Kuzmanovic Absolventinnen und Absolventen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Land, FernUni und Fernstudienzentrum

Im beeindruckenden Ambiente des barocken Kuppelsaales nahmen 23 Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaft, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik/Informatik Glückwünsche für ihre Bachelor- und Masterabschlüsse an der FernUniversität in Hagen entgegen – auf Basis der Kooperation mit der Johannes Kepler Universität Linz und des Zentrums für Fernstudien Österreich. Anwesend waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Landes Vorarlberg, der Stadt Bregenz und der beiden Universitäten.

Besondere Momente

Von der anfänglichen Skepsis seiner Umgebung und seinen zeitweiligen Verzweiflungsanfällen erzählte Martin Küng, der seinen Bachelor- und Masterabschluss in Psychologie an der FernUniversität in Hagen gemacht hat. Rückblickend stellt er heute fest: „Ich habe beruflich nun eine tolle Perspektive mit vielen Möglichkeiten mich weiterzuentwickeln und das verdanke ich nicht zuletzt der qualitativ hochwertigen Ausbildung an der FernUniversität in Hagen.“

Foto: Miro Kuzmanovic Grußworte, Glückwünsche und Reden: Absolventin Ulrike Rinderer (o.li.), Rektorin Prof. Ada Pellert (o.re.), Evelyn Mörth vom Zentrum für Fernstudien (u.li.) und Landesbibliothek-Direktor Harald Weigel

Für Ulrike Rinderer (M.A. Europäische Moderne Geschichte und Literatur) war die Alumnifeier ein ganz besonderer Moment: Sie hatte bereits als Schülerin Musikschulunterricht im Gebäude des Zentrums für Fernstudium in Bregenz, legte später hier die Studienberechtigungsprüfung ab, absolvierte ihr Studium und ist jetzt als Mentorin und Beraterin für das Fernstudienzentrum tätig. „Wenn mich in der Beratung manchmal Leute fragen, wie ich das Studium bewältigt habe und ich ihnen mit meinen eigenen Erfahrungen Mut machen kann, denke ich an mein Motto: ,If you never try, you will never know!‘“

„FernUniversität bereichert das Hochschulnetz“

In ihrem Festvortrag hob FernUni-Rektorin Prof. Dr. Ada Pellert die Besonderheiten des Fernstudiums gegenüber einem Präsenzstudium hervor und betonte, wie wichtig das unterstützende Umfeld durch Familien und Freundeskreis gerade in einem Fernstudium ist. Besonders freute sich die Rektorin, den Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit Dr. Josef Reif, Leiter des Zentrums für Fernstudien Österreich, ganz persönlich zum „erreichten Meilenstein im Leben“ zu gratulieren.

Foto: Miro Kuzmanovic Die Landesbibliothek bot ein stilvolles Ambiente für die Ehrung.

Auch die Leiterin des Zentrums für Fernstudien Bregenz, Evelyn Mörth, begrüßte die Absolventinnen und Absolventen und ihre Angehörigen. Sie bedankte sich für die jahrelange finanzielle Unterstützung vonseiten des Landes. Den Dank spielte anschließend die Landesrätin für Wissenschaft und Bildung, Dr. Bernadette Mennel, zurück: „Mit der Fernuniversität Hagen und der Universität Linz verfüge das Fernstudienzentrum in Bregenz über sehr leistungsstarke Partner, die das Netz der Hochschulen in der Region wesentlich bereichern.“

Landesbibliothek-Direktor Dr. Harald Weigel, der als Gastgeber der Veranstaltung die Gäste willkommen hieß, verwies auf die gute lange Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Fernstudien und den Anspruch seines Hauses, für die Fernstudierenden Literatur auf aktuellstem wissenschaftlichen Forschungsstand anzubieten.

Zeit für Gespräche

Zwischen den Festansprachen und Ehrungen sorgte die erst zehnjährige Pianistin Joelin Buen für Erstaunen: Sie spielte klassische Musik auf Wettbewerbsniveau. Im Anschluss hatten die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Angehörigen Zeit, um die Abschlüsse gebührend gemeinsam zu feiern und Rückblick zu halten.