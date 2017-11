Aktuelles - November 2017

Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?

Im Rahmen der „Hagener Woche der Philosophie 2017“, den das Institut für Philosophie der FernUniversität in Hagen veranstaltet, findet auch ein öffentlicher Vortrag statt: Am Mittwoch, 15. November, hält Prof. Dr. Dr. Brigitte Falkenburg (TU Dortmund) von 15.30 bis 17.00 Uhr den Festvortrag „Natur und Technik: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“. Veranstaltungsort ist das AVZ-Gebäude auf dem Campus der FernUniversität in Hagen, Universitätsstr. 21, 58097 Hagen.

Mit der „Hagener Woche der Philosophie“ vom 13. bis 15. November spricht das Institut für Philosophie der FernUniversität Studierende des Studiengangs B.A. – Kulturwissenschaften mit Fachschwerpunkt Philosophie an. Sie dient der Einführung in das Studium der Philosophie, indem alle Lehrgebiete ihre Arbeitsschwerpunkte vorstellen und die wissenschaftlichen Online-Tutoren in die von ihnen angebotene Begleitung beim wissenschaftlichen Arbeiten einführen. Im Rahmen der Studienwoche werden auch die Absolventinnen und Absolventen geehrt.