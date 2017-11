Aktuelles - November 2017

FernUni lädt ein zum „ElternDay 2017“

Eltern sind wichtige Ratgeber im Berufsauswahlprozess ihrer Kinder. Beim „ElternDay 2017“ können sie sich gemeinsam mit ihren Kindern in Betrieben der Region über Ausbildungsmöglichkeiten informieren - auf Initiative der agenturmark, regionale Dienstleistungagentur in den Feldern Arbeit, Bildung und Unternehmensentwicklung. Auch die FernUniversität in Hagen beteiligt sich daran.

Am Dienstag, 21. November, 16 bis 18 Uhr, werden an der Hagener Hochschule verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt: Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration, Kaufmann/-frau für Büromanagement und Fachkraft Lagerlogistik. Anmeldungen erfolgen über die agenturmark.

Interessant ist das Angebot besonders für Eltern von Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse. Treffpunkt an der FernUniversität ist das KSW-Gebäude, Universitätsstraße 33.