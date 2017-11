Goldener Internetpreis für „Mein Dorf 55 plus“

Das Bundesinnenministerium wollte wissen: Wie können ältere Menschen beim Einstieg in die digitale Welt begleitet werden? Einen erfolgreichen Weg zeigt die FernUniversität in Hagen auf. Das Lehrgebiet Kooperative Systeme von Prof. Dr. Jörg M. Haake begleitet zusammen mit der Patongo UG aus Bielefeld das Projekt „Mein Dorf 55 plus – trotz Alters bleibe ich“ der Initiative 55 plus-minus im Dekanat Nassauer Land.

Preisverleihung in Berlin

Mit Hilfe einer an der FernUni mitentwickelten App für Tablets sollen die soziale Vernetzung und die gegenseitige Fürsorge von älteren Menschen in dörflichen Regionen verbessert werden. Eine Erfolgsgeschichte, für die es jetzt den Goldenen Internetpreis 2017 „Digital aktiv im Alter“ gab. Unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Thomas de Maizière wurde „Mein Dorf 55 plus“ in der Kategorie „Ältere unterstützen Ältere“ ausgezeichnet.