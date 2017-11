Aktuelles - November 2017

Jahrestagung der Studierenden mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung

„Vielfalt gestalten II – Auf dem Weg zur diversitären Universität“: Unter diesem Motto steht die Jahrestagung der Studierenden mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung. Die Veranstaltung findet von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. November, auf dem Campus der FernUniversität in Hagen statt. Thematisch wird an das Vorjahr angeknüpft, die Teilnehmenden werden sich unter anderem intensiv mit dem Themenschwerpunkt Inklusion befassen.

Das viertätige Programm umfasst Campustouren, Austauschrunden, Berichte zum aktuellen Hochschulgeschehen sowie zum Stand des Diversitäts-Audits „Vielfalt gestalten“. Weitere Programmpunkte sind Beiträge des Senatsvorsitzenden Prof. Dr. Friedrich Steimann und der Hochschulbeauftragen für die Belange der Studierenden mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung, Claudia Imhoff.

Live-Stream am Samstag von 10.30 bis 13 Uhr

Am Samstag, 25. November, wird von 10.30 bis 13 Uhr ein Live-Stream geschaltet für Studierende, die nicht vor Ort sein können. Übertragen wird der Vortrag von Rektorin Prof. Ada Pellert zum Thema „Rahmenbedingungen für mehr Barrierefreiheit an Hochschulen“. Dabei geht es um die Frage, wie an der FernUniversität ein Umfeld geschaffen wird, das die elektronische Barrierefreiheit als integralen Bestandteil verschiedenster universitärer Bereiche begreift. Daran knüpft anschließend Wiebke Müller an. Sie war viele Jahre Web Accessibility Consultant an der San Francisco State University, die sich dieser Aufgabe vor mehr als zehn Jahren angenommen hat. Welche Erfahrungen wurden in San Francisco gemacht und was kann die FernUni davon lernen? Um diese Fragen geht es in ihrem Vortrag. Abschließend beleuchtet Prof. Dr. Katharina Walgenbach (Lehrgebiet Bildung und Differenz der FernUniversität) den Stand des Inklusionskonzepts der FernUni und nimmt ein Fernstudium ohne Barrieren in den Blick.

Veranstaltungsort ist das Seminargebäude der FernUniversität, Räume 4 und 5. Auch Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, vor Ort teilzunehmen.

Zum Live-Stream

Zum Tagungsprogramm