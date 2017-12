Der FernUni-Jahresrückblick 2017

Home /

Viele Ereignisse haben dieses Jahr an der FernUniversität geprägt – persönliche und gemeinsame. Unsere Bildergalerie zeigt eine Auswahl der wichtigsten und schönsten Momente.

Fotostrecke Foto: FernUniversität, ESA (1), ADH (1), Thinkstock (1) FernUniversität 2017 – ein Jahr in Bildern

So kurz vor den Feiertagen gehen die meisten noch einmal in sich und lassen das Jahr Revue passieren: Die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Beschäftigte, Freundinnen und Freunde, Angehörige und natürlich die Studierenden der FernUniversität in Hagen – sie alle haben ihre ganz eigene Sicht auf den Kalender. Mit hinein spielt auch die Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse: an geglückte Projekte und Veranstaltungen, wichtige Kraftakte und Erfolge.

Dank ihnen kann sich die Hochschule auf das Jahr 2018 freuen – gewohnt forschungsstark, mit vorbildlicher Lehre und einer außergewöhnlich vielfältigen Studierendenschaft. Auch wenn uns die Auswahl nicht leicht gefallen ist: In unserer Bildergalerie haben wir einige Wegmarken der letzten zwölf Monate für Sie zusammengefasst.

Klicken Sie auf das Vorschaubild, um die Galerie zu starten. Viel Spaß beim Stöbern und Blättern!