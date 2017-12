Vorträge und Veröffentlichungen

Vortrag in Prag

Dr. Marcus Knaup, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrgebiet Philosophie II (Prof. Dr. Thomas S. Hoffmann), hält am 12. Dezember in Prag einen Vortrag zum Thema "A New Concept of Nature as a Foundation for Ethics. On the Relevance of Hans Jonas". Veranstalter sind das Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic und die Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia.